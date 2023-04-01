السيتي يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن: اكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه ليفربول برباعية لهدف مساء السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد بقمة مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رباعية السيتي جوليان ألفاريز في الدقيقة 28، وكيفين دي بروين بالدقيقة 46، وإلكاي جوندوجان عند الدقيقة 53، وجاك جريليش في الدقيقة 74، بينما سجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح بالدقيقة 17.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة بالمركز السادس.