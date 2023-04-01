إطلاق حملة "أشكي لمين" الإعلامية لتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة للعاملات في مكان العمل

وطن: أطلق مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وشريكه الأساسي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حملة اعلامية بعنوان "أشكي لمين" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية والتي تهدف لتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة للعاملات في مكان العمل.

وتسلط حملة "أشكي لمين" الضوء على مشروع تعزيز نظام الشكاوى من أجل التعريف بمفهومه والتوعية بآليات تقديم الشكاوى من خلال وحدات الشكاوى، إضافة الى تشجيع كافة العاملات في قطاع العمل اللاتي يتعرضن لأي نوع من أنواع العنف أو التحرش، أو عدم الإنصاف بالأجور، على تقديم الشكاوى من خلال توفير منصة آمنة تسهل عملية تقديم الشكاوى في أي مكان وزمان، ومن ثم تدوينها ومتابعتها بشكل سري من خلال دوائر قانونية ونساء نقابيات في وحدات الشكاوى يعملن على تقديم الاستشارات القانونية، إضافة الى طاقم خاص من ذوات الخبرة العالية بمركز الإرشاد يعملن ايضاً على تقديم المساعدات النفسية لبعض الحالات المشتكية، بما يضمن للعاملات حقوقهن وذلك من أجل الحفاظ على كرامة العاملات في بيئة العمل.

وتشمل الحملة الإعلامية ولمدة شهرين، إنتاج ونشر تصاميم وفيديوهات انفوجرافيك و سبوتات إذاعية تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر شبكة وطن الإعلامية ومواقع شبكة فلسطين الاخبارية ودعمها للوصول الى اكبر عدد من الجمهور بشكل عام والنساء بشكل خاص، بالاضافة الى تغطية اعلامية لمؤتمر حملة "أشكي لمين" الذي انعقد يوم الأربعاء الموافق 15/03/2023 بحضور وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والممثلة الرسمية لمنظمة العمل الدولية في فلسطين فريدة خان.

وفي إطار تسليط الضوء بشكل أكثر عن الحملة، استضاف برنامج مساء الخير يا وطن، خولة الأزرق المديرة التنفيذية لمركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، وعائشة حموضة مسؤولة دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اللتان تحدثتا وبشكل موسع عن أهمية هذه الحملة التي تناصر قضايا النساء اللاتي يعانين بشكل كبيرة من الانتهاكات، وعدم التزام أصحاب العمل، سواء بالحد الأدنى من الأجور أو بشروط بيئة العمل اللائق، إضافة الى رصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سوق العمل، واتخاذ التدابير من أجل ضمان بيئة عمل لائقة للنساء، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة وكافة المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء.

وتأتي حملة "أشكي لمين" ضمن مشروع مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء في أماكن العمل، والمنفذ بواسطة مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة بالشراكة مع شريكه الأساسي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وبتمويل ودعم من صندوق الدعم والتطوير للمرأة الافريقية.