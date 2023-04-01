الرئيس الاسبق لشرطة الاحتلال: بن غفير يشكل خطراً على "اسرائيل"
01.04.2023 03:34 PM
وطن: قال الرئيس الاسبق لشرطة الاحتلال موشيه كرادي، اليوم السبت، إن وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير يمثل "خطراً ملموساً" على إسرائيل"، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.
وأضاف كارادي: "نحن في خضم أحلك فترة إسرائيل".
وقال: "مصير الشرطة والجيش الإسرائيلي يزعجني. بن غفير يشكل خطرًا ملموسًا على البلاد ويجب إقالته من منصبه كوزير في أسرع وقت ممكن".
وأوضح أن بن غفير "يسعى بنشاط لتطبيق أيديولوجيته الحقيقية: العنصرية والتفوق اليهودي".
(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)