تحديات تنتظر ميسي في حال عودته إلى برشلونة

وطن: أصبحت عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة واردة بشكل كبير حسب المؤشرات الأخيرة.

وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على أهم التحديات التي تنتظر اللاعب عند عودته وهي أرقام يريد تحطيمها.

الأمر الأول هو أن ميسي يريد أن يصبح أكثر من فاز ببطولات مع نادٍ واحد فهو فاز مع البارسا بـ 35 لقب، ويعتبر الويلزي ريان جيجز أكثر من فعل ذلك بـ 36 لقب مع مانشستر يونايتد.

وثانياً يريد ميسي أن يصبح أكثر لاعب في برشلونة لعباً للمباريات في دوري أبطال أوروبا، فهو الثاني بـ 149 مباراة بعد تشافي هيرنانديز الذي لعب 151.

ميسي الذي حقق 41 لقبا في مسيرته كاملة يريد كذلك تخطي رقم زميله السابق البرازيلي داني ألفيش الذي حقق 45 لقبا.

ويطمح ميسي ليكون الهداف الأول لكأس ملك إسبانيا حيث سجل 56 هدفا من قبل، ويحتل جوسيب ساميتير المركز الأول بـ 64 هدفا.

ومع أهمية كل الأهداف المذكورة يبقى هدف تحقيق دوري أبطال أوروبا الغائب عنه وعن برشلونة منذ عام 2015 الشيء الأكثر أهمية.