هيئة شؤون الاسرى: الأسير وليد دقة يواجه أزمة صحية خطيرة ويحتاج عملية عاجلة

وطن: طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، اللواء قدري أبو بكر، اليوم السبت، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الأسرى ‏المرضى في سجون الاحتلال، في ظل تعرض حياتهم للخطر، بسبب الإهمال الصحي المتعمد ضدهم.‏

وقال أبو بكر في تصريح صحفي، أن "الأسير وليد دقة، والذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ 38 عاما، يواجه أزمة صحية خطيرة، ويحتاج عملية عاجلة لزراعة النخاع الشوكي".

وأضاف أبو بكر أن الأسير الذي يبلغ من العمر 60 عاما، "نُقل إلى المستشفى في حالة يرثى لها، وبانخفاض شديد في ضغط الدم الذي وصل إلى مستوى 7، إضافة إلى وجود مياه على الرئة، وصعوبة في التنفس، هذا بجانب الأمراض الأساسية التي يعاني منها، ويحتاج إلى إجراء عملية عاجلة، وعناية صحية خاصة لا توفرها إدارة السجون الإسرائيلية".