ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل ثلاثة أسرى من جنين، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير علاء الدين فرحات من مخيم جنين دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

ودخل الأسير عامر محمد مصطفى عبد النبي من الطيبة عامه الـ21، وهو محكوم 26 عاما، والأسير عصام محمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية دخل عامه الـ18، وهو محكوم 25 عاما، علما أن شقيقه مؤيد معتقل منذ عام 2002، ومحكوم 25 عاما.

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