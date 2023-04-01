منظمة البيدر تصدر تقريرها عن شهر أذار حول انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية





وطن: اصدرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ،تقريرها الشهري لانتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة وقاسية للغاية،وتواجه بشكل يومي مخططات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه،الذي يسعى بكل الوسائل المتاحة لتضييق الخناق عليهم لدفعهم الى الرحيل القسري عن ارضهم ومساكنهم،ما يستدعي توفير الحماية الدولية العاجلة لهم،وتحمل المسؤولية الدولية في الدفاع عنهم وحمايتهم من الاعتداءات الوحشية من قبل سلطات الاحتلال وميليشات المستوطنين،ويعاني سكان التجمعات البدوية في فلسطين بشكل يومي من ظلم الاحتلال و ممارساته القمعية بحق سكان البدو, اذ تمارس سلطات الاحتلال شتى انواع التميز العنصري عليهم،وتصادر ممتلكاتهم وتحرمهم من البناء على ارضهم و ممارسة نشاطهم، اذ اصبح سكان هذه التجمعات لا يأمنون على انفسهم و ممتلكاتهم في ظل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة بحقهم, بالاضافة الى حرمانهم من حقوقهم الاساسية كالحق في التعليم والتنقل والمسكن الملائم وغيرها من الحقوق, في سبيل تهجيرهم وترحيلهم من اماكن تواجدهم ،وتزايدت الاعتداءات بشكل ملحوظ في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تدعم وتساند كل هذه الممارسات, لاسيما هجمات المستوطنين على سكان هذه المناطق العزل دون اي رادع, مما يستدعي التدخل العاجل لمنع هذه الاعتداءات ووقفها والمطالبة بحماية حقيقية لسكان التجمعات البدوية من ظلم الاحتلال وارهاب المستوطنين

وأورد التقرير انتهاكات الاحتلال الأسرائيلي كما يلي:-

أولا:انتهاكات الاحتلال بحق تجمعات مدينة القدس

في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الفلسطينيون في مدينة القدس, يعاني سكان التجمعات البدوية في الضفة الغربية والقدس من اعتداءات يومية من قبل سلطات الاحتلال, وعنف وإرهاب المستوطنين ويهددهم خطر التهجير القسري والترحيل باستمرار.

1- 18/3/2023 قوات الاحتلال تهدم منشأتين للسكن في تجمع عرب السعيدي في الزعيم شرق القدس، تعودان للمواطنين عودة محمد عودة السعيدي وحمزة محمد عودة السعيدي.

2- 28/3/2023 قوات الاحتلال تصادر ثلاث غرف زراعية في بادية القدس شرق قرية السواحرة الشرقية.

3- 30/3/2023 مجموعة من المستوطنين تتجول بين بيوت السكان في عرب الهذالين في منطقة المنطار شرق القدس.

4- 29/3/2023 قوات من جيش الاحتلال تداهم مساكن عرب الكعابنة شمال غرب القدس وتجري عمليات تفتيش دقيق للمساكن.

ثانيا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة نابلس

1- 8/3/2023 قوات الاحتلال تخطر بهدم بإزالة اربع خيام وبركس للمواطن مصطفى خالد مليحات من تجمع عرب الكعابنة شرق قرية دوما .

ثالثا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة الخليل



1- 1/3/2023 مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام واجبروهم على مغادرة المراعي في منطقة الثغلة في مسافر يطا جنوب الخليل.

2- 4/3/2023 مستوطن يعتدي بمركبته على رعاة الأغنام في خربة ودادي جنوب شرق قرية السموع.

3- 6/3/2023 قوات الاحتلال تهدم اربعة مساكن من الصفيح للمواطنين عثمان محمد عثمان الجبارين و خالد خليل جابر جبرين و ويوسف محمد احمد جبارين في شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل.

4- 10/3/2023 مستوطنون يلاحقون المواطنين في مسافر يطا ويمنعونهم من التنزه.

5- 11/3/ 2023مستوطنون يعتدون على رعاة الاغنام في منطقة الجوايا شرق يطا.

6- 11/3/2023 قوات الاحتلال تقتحم منطقة ماعين شرق يطا.

7- 16/3/2023 مستوطنون يعتدون على مواطنين في بلدة طوبا والمقفرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

8- 16/3/2023 مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية برعي مواشيهم فيها تعود لمواطنين من عائلات ابو عرام والحمامدة في منطقة قواويص جنوب الخليل.

9- 18/3/2023 مستوطنون يهاجمون عائلة ربعي في خربة التواني بمسافر يطا جنوب الخليل.

10- 18/3/2023 مستوطنون يهاجمون المواطنين ويمنعونهم من الوصول لاراضيهم في منقطة الحمرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

11- 23/3/2023 مستوطنون يقومون برعي محاصيل المواطنين في منطقة السدرة والشومرة في منطقة عرب الكعابنة (الزويديين) في مسافر عرب الكعابنة جنوب الخليل.

رابعا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة بيت لحم

1- 1/3/2023 مستوطنون يهاجمون رعاة الاغنام اثناء رعيهم لاغنامهم في منطقة وادي الغار شرق بيت لحم.

2- 1/3/2023 عصابات من المستوطنين يعتدون على رعاة الاغنام في قرية عرب الرشايدة شرق بيت لحم .

3- 6/3/2023 محكمة الاحتلال تقرر هدم مدرسة تحدي 5 الأساسية في منطقة جب الذيب في بيت تعمر ،شرق بيت لحم.

4- 8/3/2023 قوات الاحتلال تقتحم قرية عرب الرشايدة وتعتقل المواطن احمد عمر خلف رشايده .

5- 29/3/2023 اصابة المواطن علي يوسف عبيات ونجله جراء اعتداء المستوطنين عليهم في منزلهم في برية كيسان شرق بيت لحم.

6- 30/3/2023 مستوطنين يخيمون بالقرب من عرب العزازمة جنوب شرق بيت لحم،بهدف استفزاز المواطنين

خامسا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار

1- 2/3/2023 مستوطنون يطلقون الرصاص الحي تجاه المواطنين في عرب المليحات شمال غرب اريحا.

2- 2/3/2023 مستوطنون يمنعون مواطنين من رعي اغنامهم تحت تهديد السلاح في منطقة الصوانة بالقرب من منطقة عرب المليحات شمال أريحا.

3- 3/3/2023 قوات الأحتلال تعتقل المواطن سليمان عطا مليحات من تجمع عرب المليحات في المعرجات/شمال غرب اريحا.

4- 3/3/2023 مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في المعرجات بمحاذاة عرب المليحات شمال غرب اريحا.

5- 6/3/2023 قوات الأحتلال تهدم منزلين للمواطنين طالب وعطا داود الطريف من تجمع عرب الطريفات شمال غرب اريحا.

6- 25/3/2023 الاحتلال يقتحم فصايل الفوقا ويطلق قنابل الغاز على بركسات الأهالي في فصايل الفوقا شمال اريحا.

7- 30/3/2023 قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن عطا دواد طريف رشايدة في تجمع عرب الطريفات شمال اريحا.

8- 30/3/2023 اصابة مواطن بجروح اثر اعتداء المستوطنين عليه اثناء قيادته جراره الزراعي في المعرجات شمال غرب اريحا.

سادسا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة طوباس

1- 1/3/2023 قوات الاحتلال تهدم عدة مساكن في وادي الجوفة بمنطقة حمصة في الاغوار الشمالية.

2- 8/3/2023 قوات الاحتلال تعتقل المواطن غازي بشارات من خربة الحديدية بالاغوار الشمالية.

3- 9/3/2023 قوات الاحتلال نخطر بوقف البناء في خمس منشأت وهي خيام ومرافق سكنية وحظائر للماشية تعود للمواطن علي ابو فرج،في خربة حمصة التحتا بالاغوار الشمالية.

4- 9/3/2023 مستوطنون يقومون بأعمال حفر وترميم في نبع عين بليبل في خربة الدير شرق قرية العين البيضا في الاغوار الشمالية.

5- 15/3/2023 قوات الاحتلال تفرض غارمة مالية بقيمة 11 الف شيقل على الشقيقين احمد وفضل ابو سيف لاسترداد جراريهما الزراعيين في خربة حمصة التحتا بالاغوار الشمالية.

6- 23/3/2023 مستوطنون يعتدون على الرعاة وخيام المواطنين في خربة الفارسية بالاغوار الشمالية.

7- 25/3/2023 مستوطنون يسيجون مساحات من الاراضي الرعوية في منطقة ابو القندول جنوب عين الحلوة بالاغوار الشمالية

8- 25/3/2023 اصابة لمواطن طارق طالب عواودة في اعتداء للمستوطنين على رعاة الاغنام في منطقة حمصة البقيعة بالاغوار الشمالية.

9- 25/3/2023 مستوطنون يعتدون على الرعاة في منطقة المكسر في الاغوار الشمالية.

10- 28/3/2023 مستوطنون يقيمون بؤرة استطانية جديدة وينفذون اعتداءات ضد الرعاة في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية.

سابعا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة رام الله

1-15/3/2023 مستوطنون يعتدون على المواطن صادق فراخنة وعائلته وسرقوا (30)راس من الاغنام، شرق قرية الطيبة،بالقرب من مستوطنة كوكب الصباح شرق رام الله.

2- 29/3/2023 مستوطنون يستفزون المواطنين ويتجولون وسط تجمع راس التين البدوي شرق محافظة رام الله.

3- 29/3/2023 مستوطنون يعتدون على المواطنين قرب مفرق كرميلوا شرق رام الله المؤدي الى مدينة اريحا .

ويهدف التقرير الى تسليط الاضواء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق التجمعات البدوية ،من خلال رصد الانتهاكات وتوثيقها بشكل دوري من قبل الباحثين في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو،وبالأعتماد على ما هو موثق في الصحف ووسائل الأعلام ،ومن خلال الزيارات الميدانية التي تنفذها منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو للتجمعات البدوية،والاستماع الى شهادات الأهالي ممن تعرضوا للانتهاكات،كما ويهدف الى زيادة الوعي لدى الرأي العام بأهمية الدفاع عن التجمعات البدوية وتعزيز صمودهم بوجه اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين،الذين يسعون بلا هوادة الى تضييق الخناق على سكان هذه التجمعات البدوية لخلق بيئة طاردة لهم وترحيلهم،وتدعو منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو الى الوقوف مع سكان هذه التجمعات وحمل قضيتهم على محمل الجد, في سبيل تعزيز صمودهم على ارضهم والتصدي لانتهاكات سلطات الاحتلال ومستوطنيه ومواجهة الاثار الكارثية للممارسات الاسرائيلية بحق سكان التجمعات البدوبة،كما وتطالب المؤسسة مشاركة الشعب الفلسطيني بكل اطيافه و مؤسساته في حمل قضية سكان هذه التجمعات والدفاع عنها, وتتوجه المؤسسة الى كافة وسائل الاعلام الشروع في فضح جرائم الاحتلال بحق سكان هذه التجمعات وتسليط الضوء عليها, ونقل معاناة السكان هناك للرأي العام ،كما وتدعو المنظمة الى ضرورة دعم صمود سكان هذه التجمعات من خلال مشاريع تخدم سكان هذه المناطق.

ويسكن البدو في انحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس خاصة على المرتفعات الشرقية للضفة،ويعتبرون من السكان الأصلانيين لهذه المناطق،والتي تحميهم الاتفاقيات الدولية ،وقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.