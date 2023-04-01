الائتلاف التربوي الفلسطيني ينظم مجموعة من الندوات الحوارية حول التربية على المواطنة

,وطن: في إطار تحضيرات الائتلاف التربوي الفلسطيني لتنظيم مؤتمر عن التربية على المواطنة في 16 أيار 2023 بهدف تعزيز إنتاج المعرفة ذات العلاقة بالتربية على المواطنة في فلسطين، تم تنظيم ثماني ندوات حوارية، في الفترة تشرين ثاني 2022 حتى أذار 2023، بالتعاون مع المؤسسات الأعضاء في الائتلاف التربوي الفلسطيني، أو المؤسسات الصديقة، وضمت هذه المؤسسات جمعية مركز شؤون المرأة والأسرة- نابلس، وجمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة، ومكتبة بلدية خان يونس، ومؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي في غزة، والحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد وجمعية وساطة للعمل الشبابي في بيت ساحور، وجامعة فلسطين التقنية- طولكرم.

وتم تنظيم هذه الندوات بحيث تسبق المؤتمر وتمهد له، وبحيث تخدم مخرجاتها كمدخلات لمؤتمر التربية على المواطنة الذي سينظمه الائتلاف التربوي الفلسطيني في أيار القادم بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة بيرزيت، والكلية الجامعية للعلوم التربوية (وكالة الغوث)، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والجمعية الألمانية لتعليم الكبار، والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد.

وتم في هذه الندوات طرح موضوعات مختلفة تناولت المواطنة والتربية عليها من زوايا مختلفة. وكانت المؤسسة المستضيفة للندوة تقوم بالتنسيق مع المتحدثين، ودعوة المهتمين، وعقد الندوة الحوارية في مقرها، وكتابة تقرير عن الندوة موثق بمجموعة من الصور. وتم تزويد المؤسسات المعنية بقائمة من عناوين الندوات، وترك لها أمر اختيار العنوان الذي تريده، والمتحدثين الذين تود استضافتهم.

وركزت الندوات المنفذة على مجموعة من القضايا، منها الآتية: التربية على المواطنة في مواجهة العنف المجتمعي، التربية على المواطنة في المناهج التعليمية، المواطنة الرقمية: المفهوم، والواقع والتحديات، وقيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بين التطلعات والممارسات، والتربية على المواطنة في المجتمع الفلسطيني وإشكالاتها تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وخرجت الندوات الحوارية بمجموعة من التوصيات، كان من أهمها:



- تطوير مصفوفة لقيم المواطنة التي ينبغي تضمينها في البرامج والمساقات الجامعية المختلفة.

- إعادة توصيف وتبويب مؤشرات التربية على المواطنة في فلسطين باعتبار المواطنة أداه لتعزيز كل من المقاومة والهوية والمسؤولية الجمعية.

- المطالبة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع مشاركتها في دعم التربية على المواطنة وخصوصا في الأماكن التي يتواجد بها الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي ودعم صمود المواطنين في تلك الأماكن.

- تنظيم جميع الفعاليات التي تنادي بإنهاء الاحتلال وفضح ممارساته العنصرية التي تنتهك حقوق الانسان وتجنيد الماكينات الاعلامية التي تنقل ذلك للعالم.

- تعزيز دور الجامعات في مجال رفع كفايات طلبتها للوصول الى المواطن الرقمي الفاعل والمتمكن.

- تطوير مجموعة من الآليات المعززة لقيم المواطنة في المناهج التعليمية وتبنيها من قبل وزارة التربية والتعليم.

- التوعية حول أضرار أسرلة المناهج وتأثيرها السلبي على قيم المواطنة لدى الطلبة في المجتمع المقدسي.

- تفعيل البرلمانات الطلابية لكي تشكل حلقة وصل بين الاهل والمدرسة والمعلم والطالب، وتنظيم حوار يجمع السؤولين مع البرلمانات الطلابية.

- توعية الطلبة حول مفاهيم وقيم المواطنة، وكيفية مناهضة العنف المجتمعي، خاصة التنمر، واستخدام الإذاعة المدرسية للتطرق إلى قيم المواطنة بشكل منظم.