إضراب في رهط وحورة وتل السبع بالنقب استنكارا لجريمة إعدام الاحتلال الشاب محمد العصيبي بالقدس

وطن: اعلنت بلدية رهط ومجلسي حورة وتل السبع في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل، الإضراب الشامل اليوم وغدا الاحد، احتجاجًا على إعدام قوات الاحتلال للشاب محمد العصيبي الليلة الماضية في القدس.

واستشهد الشاب محمد العصيبي (26 عاما) وهو طبيب من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى.

وقال شهود في البلدة القديمة بأن أفراد من شرطة الاحتلال أطلقوا النار على الشاب محمد بعد عراك مع أفراد شرطة كانوا يعتدون على فتاة بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة.

وأعلنت بلدية رهط الإضراب الشامل، غدا الأحد، بما يشمل جهاز التربية والتعليم (ما عدا التربية الخاصة)، وقالت البلدية في بيان صدر عنها "تدعم بلدية رهط قرارات مجلس حورة، وسوف يتم تأجيل الفعاليات الترفيهية الرمضانية برهط ليومين (السبت والأحد) تماشيا مع قرارات مجلس حوره".

وأعلن مجلس حورة الحداد مدة يومين، اليوم السبت ويوم غد الاحد، في أعقاب جريمة الإعدام بدم بارد، وقال المجلس في بيان إن "ادعاءات الشرطة المفبركة، بأن المرحوم حاول خطف سلاح أحد أفرادها، هو محاولة لتبرير جريمتها، ويخالف كل شهادات المصلين".

وأعلن مجلس محلي تل السبع الإضراب الشامل، اليوم السبت ويوم غد الأحد، في أعقاب إعدام الشاب الطبيب محمد العصيبي في مدينة القدس، وطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق.

اجتماع طارئ للمتابعة

ودعت لجنة المتابعة العليا، لاجتماع طارئ، اليوم الأحد، في أعقاب "الجريمة النكراء التي قام بها الاحتلال بإعدام ابننا الطبيب محمد خالد العصبي في القدس" ودعت "إلى اجتماع طارئ للجنة المتابعة مع لجنة التوجيه والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب وذلك اليوم السبت في الساعة الثانية ظهرا، في المكتبة العامة في قرية حورة في النقب".