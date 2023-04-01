الطقس: ارتفاع على الحرارة مع بقائها دون معدلها العام

وطن: يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الاحد يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .