استشهاد الشاب محمد العصيبي من النقب برصاص الاحتلال في القدس

وطن: استشهد الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد محمد العصيبي درس الطب في رومانيا ونجح مؤخرًا في امتحان مزاولة المهنة في الداخل.

وأفاد شهود في البلدة القديمة بأن أفراد من شرطة الاحتلال أطلقوا النار على الشاب محمد بعد عراك مع أفراد شرطة كانوا يعتدون على فتاة بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة.

ونفى الشهود ادعاء شرطة الاحتلال بأن الشاب حاول خطف سلاح أحد الجنود في باب السلسلة قرب المسجد الأقصى كما زعمت شرطة الاحتلال.

واغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى، بعد ان اطلقت النار على الشاب محمد قرب باب السلسلة ومنعت المواطنين الفلسطينيين من دخول المسجد، واعتدت على عدد من المواطنين واعتقلت احدهم كما اعتدت على المقدسيين وأصحاب المحال والبسطات التجارية في سوق القطانين في البلدة القديمة.