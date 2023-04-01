قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى بعد اطلاق النار على شاب قرب باب السلسلة

وطن: أطلق جنود الاحتلال النار على شاب في المسجد الاقصى قرب باب السلسلة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب قرب المسجد الاقصى.

وزعمت مصادر عبرية ان شابا حاول انتزاع سلاح أحد جنود الاحتلال، وجرى إطلاق النار عليه.

ونفت مصادر مقدسية رواية الاحتلال مؤكدة ان ما حدث عند باب السلسلة هو تدخل شاب لحماية امرأة فلسطينية حاول جنود الاحتلال الاعتداء عليها، فقاموا بإطلاق النار عليه وإصابته بجراح حرجة.

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الاقصى وانتشرت في ساحاته واغلقت ابواب المسجد الاقصى.

كما قامت قوات الاحتلال الاحتلال باغلاق البلدة القديمة بالكامل بعد إطلاق النار تجاه أحد الشبان في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال تتجه نحو المسجد القبلي الذي يعتكف فيه نحو الفي مصلي ومعتكف وسط تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال.