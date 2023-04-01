تحذير من إعصار مدمر يضرب ولاية أركنساس الأمريكية

وطن: أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيراً من إعصار يضرب مدينة ليتل روك، عاصمة ولاية أركنساس، والمناطق المحيطة بها.

وقالت الهيئة إن 350 ألف شخص في خطر من جراء "إعصار هائل ومدمر على نحو مؤكد".

وكشف خبراء الأرصاد أن الإعصار شوهد بعد ظهر الجمعة في مدينتي ليتل روك ونورث ليتل روك. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

شوهد الإعصار العنيف في مقطع مصور جرى تداوله على الإنترنت وهو يضرب الأحياء والمناطق التجارية في ليتل روك والمناطق المحيطة بها.

وأظهرت لقطات جوية عدة أسطح منازل وقد تحولت إلى حطام في ليتل روك وبلدة بنتون القريبة، كما انقلبت مركبات وتناثر حطام على الطرق.