واشنطن تمدد نشر حاملة الطائرات جورج بوش بعد الهجمات في سوريا

وطن: نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين امريكيين قولهم ان واشنطن قررت تمديد نشر حاملة الطائرات جورج بوش وسفن مرافقة لإتاحة الخيارات بعد هجمات بسوريا.

وكانت القواعد العسكرية الامريكية في سوريا قد تعرضت لهجمات في الاسبوعين الماضيين اسفرت عن مقتل واصابة العديد من الجنود الامريكيين.

واتهمت واشنطن مجموعات مقربة من ايران بالمسؤولية عن الهجمات.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اعلنت اليوم أن ستة جنود آخرين أصيبوا بصدمة الدماغ جراء هجومين وقعا، الأسبوع الماضي، في شمال شرق سورية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إن إصابة الجنود الستة تضاف إلى مقتل متعاقد أميركي وإصابة ستة جنود ومقاول آخر بجروح في الهجومين المنفصلين.

وأوضح رايدر أن أربعة من أفراد الجيش الأميركي في الحسكة واثنين في بلدة القرية الخضراء تم تشخيص إصابتهم بصدمة الدماغ ويتم علاجهم في قواعدهم. وما زات التقييمات مستمرة على الأفراد في القواعد.