الاحتلال يعلن نيته هدم منزل الشهيد معتز الخواجا في نعلين

وطن: اعلن جيش الاحتلال نيته هدم منزل الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله.

ونفذ الشهيد الخواجا عملية فدائية في شارع "ديزنغوف" في تل أبيب أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وجاء في بيان الاحتلال أن "الجيش أعلن عزمه تدمير منزل الخواجا الذي نفذ عملية إطلاق النار في شارع "ديزنغوف".

وأضاف جيش الاحتلال أنه "أخطر اليوم عن نيته تدمير المنزل" الذي كان يسكن فيه الشهيد الخواجا في نعلين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت والد الشهيد معتز، القيادي في حماس صلاح الخواجا عقب العملية وافرجت عنه لاحقا.

يذكر أن الشهيد الخواجا هو أسير محرر اعتقلته قوات الاحتلال أول مرة عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وأمضى في معتقلات الاحتلال نحو أربع سنوات خلال فترتي اعتقال.