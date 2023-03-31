المبادرة الوطنية تدعو إلى تحدي اجراءات الاحتلال والوصول إلى المسجد الأقصى

وطن: وصفت حركة المبادرة الوطنية عرقلة جيش الاحتلال بشكل متعمد لحركة المواطنين الفلسطينيين خاصة المصلين لعدم وصولهم للمسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثانية لشهر رمضان الفضيل بالحرب المفتوحة على شعبنا الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان وصل وطن نسخة عنه ان عرقلة الاحتلال للمصلين وتحكمه بالأعداد عبر حواجزه العسكرية وعلى وجه الخصوص حاجز قلنديا وما ينجم عنه من معاناة كبيرة خاصة للمرضى وكبار السن والنساء والاطفال فضلا عن حرمان أبناء شعبنا من قطاع غزة من الصلاة في رحاب الأقصى وتضييق الخناق عليهم بالعنصرية والإجرام والعدوان المتواصل وتنفيذ ما أعلنه الفاشيان بن غفير وسموتريتش هي حرب مفتوحة على شعبنا الفلسطيني.

وتابعت المبادرة " أن هذه السياسة العدوانية التي ينتهجها غلاة الفاشيين تستلزم فضحها في جميع المحافل والتصدي لها ومواجهتها بمزيد من الصمود و الإصرار على الوصول لمدينة القدس و عدم الرضوخ للأوامر العسكرية الاحتلالية و كسرها و عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يسعى الاحتلال لتكريسها وصولا لأهدافه الخبيثة المتمثلة بتهويد القدس والتحكم بحرية حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين منها و إليها".

ودعت حركة المبادرة الوطنية "أبناء شعبنا للتمسك بحقهم في الوصول للمدينة المقدسة وإقامة الشعائر الدينية فيها والعمل على تعرية الوجه الحقيقي للكيان العنصري الفاشي ".

كما دعت المبادرة "الدول العربية وغيرها لضرورة فرض المقاطعة الشاملة و العزل لهذا الكيان الفاشي محاسبة له على عنصريته و إجرامه المتواصل في فلسطين".