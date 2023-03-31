روسيا تتبنى استراتيجية دبلوماسية جديدة تصنّف الولايات المتحدة والغرب كمصدر "لتهديدات وجودية" لها

وطن: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة 31 مارس 2023 مرسوما يحدد فيه الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية

وتعتبر الوثيقة الولايات المتحدة الأمريكية المحرك الرئيسي والمصدر الأساسي للسياسة المعادية لروسيا وأكبر تهديد يواجه العالم وتطور البشرية.

وتنص الاستراتيجية ان روسيا سوف تستخدم الجيش لصد ومنع أي هجوم مسلح ضدها أو ضد أي من حلفائها.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبررا تبني هذه الخطة الجديدة إن "الاضطرابات على الساحة الدولية" تجبر بلاده على "تكييف وثائق التخطيط الاستراتيجي الخاصة بها".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الطبيعة الوجودية للتهديدات... ناتجة عن تصرفات الدول المعادية"، متهما الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بشن "حرب هجينة" على موسكو. مضيفا: "بشكل عام توصف سياسة الغرب المتمثلة في إضعاف روسيا بأي وسيلة بأنها نوع جديد من الحرب الهجينة".

وأضاف لافروف بأن استراتيجية السياسة الخارجية الروسية الجديدة تقوم على مبدأ أن "الإجراءات المعادية لروسيا التي تتخذها الدول غير الودية ستواجه باستمرار، بقسوة إذا لزم الأمر".

واهم ما جاء في الاستراتيجية "

ستتعامل روسيا مع الدول الأخرى بالمثل.

تهتم روسيا على نحو خاص بتعزيز العلاقات والتنسيق بشكل شامل مع مراكز القوة العالمية الصديقة: الصين والهند.

ترى الوثيقة المشروع الرائد بالنسبة لروسيا في القرن الحادي والعشرين هو تحويل أوراسيا إلى مساحة متكاملة يعمها السلام والاستقرار والازدهار.

تعرّف روسيا نفسها بأنها معقل العالم الروسي ومهد إحدى الحضارات الأصيلة التي تحافظ على التوازن العالمي.

تعد مكافحة "الروسوفوبيا" (رهاب الروس) في مختلف المجالات من أولويات السياسة الإنسانية لروسيا في الخارج.

تعارض روسيا سياسة خطوط التقسيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

سيكون القضاء على "أساسيات الهيمنة" من جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى غير الصديقة في الشؤون الدولية إحدى أولويات روسيا.

تسعى روسيا جاهدة إلى تشكيل نظام عالمي يوفّر أمنا موثوقا به ويضمن تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع.

تسعى روسيا جاهدة لتحقيق الأمن المتساوي لجميع الدول على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

ستقوم روسيا بالتحقيق في التطوير المفترض للأسلحة البيولوجية والسمّية.