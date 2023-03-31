يوسي بيلين عن أوسلو: مشكلة الفلسطينيين أنهم صدقونا

وطن: سلط تقرير إسرائيلي الضوء على تصاعد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، كنتيجة لاتفاق أوسلو الموقع بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، إذ لم يتضمن هذا الاتفاق أي بند لوقف الاستيطان.

وذكر تقرير مصور بثته قناة كان العبرية، أن كبرى المستوطنات الموجودة حاليا في الضفة، كمستوطنة "موديعين"، لم تكن موجودة أصلا عام 1990 أي قبل اتفاق أوسلو، لكنها أنشئت بحجمها الضخم الذي شوه جغرافيا الضفة الغربية بعد عام 1993 أي بعد اتفاق أوسلو.

وفي تعليق له، قال الوزير الإسرائيلي السابق، يوسي بيلين، إن "مشكلة الفلسطينيين أنهم صدقونا"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الفلسطينيين لم يطلبوا تضمين وقف الاستيطان ضمن بنود الاتفاق، بل طلبوا تجميده فقط، بينما رد عليهم رئيس الوزراء الراحل، اسحق رابين في حينه أن هناك قرارا إسرائيليا (أحادي الجانب) صدر عام 1992 يقضي بتجميد الاستيطان.

وقال بيلين عن القرار: "جئنا بهذا القرار وهم (الفلسطينيون) صدقونا، وكانت هذه مشكلتهم، ولم يصروا على بند واضح لتجميد الاستيطان لأنهم صدقونا".

ويُقيم المستوطنون، في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس المحتلة، بحسب تقارير فلسطينية.