التعرف على جثمان الشاب ايمن ابو عابد الذي عثر عليه في بحر اليونان

رام الله - وطن: قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك انه جرى التعرف اليوم الفقيد أيمن أبو عايد الذي فقدت اثاره في اليونان.

وقال الديك ان سفارة فلسطين لدى اليونان، وبعد متابعتها حالة فقدان الشاب أبو عابد الذي فقدت أثارة بتاريخ 2023/01/21 أثناء محاولته للهجرة إلى أوروبا عبر اليونان عن طريق البحر، من خلال الإتصالات الحثيثة مع سلطات الاختصاص اليونانية تم هذا اليوم التاكد بأن الجثمان الذي تم العثور عليه في بحر إيجه قرب سواحل جزيرة كو اليونانية يعود إلى الفقيد أبو عابد من مدينة بني سهيلا شرق خان يونس حيث تم التعرف على الجثمان من خلال مطابقة عينات الحمض النووي.

واضاف السفير الديك ان السفارة الفلسطينية في اليونان تتواصل مع عائلة الفقيد لإتمام الاجراءات اللازمة.