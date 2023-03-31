إصابات خلال مسيرات ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

واصيب شاب بعيار معدني في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر أن 17 مواطنا اصيبوا بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كل من بلدة حوارة جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرق المدينة، وذلك خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي تنظم كل يوم جمعة في بيت دجن.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في مسيرة بيت دجن، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

هذا واندلعت مواجهات في قرية قريوت جنوب نابلس، اطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المواطنين.