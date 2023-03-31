الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة ابتداء من مساء الاربعاء

وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق معابر قطاع غزة، ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة حلول الفصح اليهودي.

وحسب بيان جيش الاحتلال، فإن رفع الإغلاق وفتح المعابر سيتم عند منتصف ليلة السبت – الأحد من الأسبوع المقبل وفي ساعات عمل المعابر الاعتيادي، وذلك "بعد إجراء تقييم للوضع الامني" حسب بيان الجيش.

وقال جيش الاحتلال في بيانه بانه سيتم في يوم الجمعة المقبل، فتح الحواجز العسكرية أمام حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، "بموجب الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها لشهر رمضان".



وسيعود الاحتلال لفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة بدءا من الساعة الخامسة مساء يوم 11 نيسان/أبريل المقبل، وحتى منتصف ليلة 12 – 13 نيسان/أبريل، "وبما يخضع لتقييم الوضع" وفي ساعات العمل الاعتيادية.