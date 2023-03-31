الأسير عبد الفتاح شلبي يدخل عامه ال21 والأخير في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير عبد الفتاح كامل شلبي (50 عاماً)، من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ21 والأخير على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الشلبي عام 2003، وأصدرت بحقه حكما بالسجن (21 عاماً)، بتهمة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار، أن الأسير الشلبي يقبع حاليا في سجن النقب الاسرائيلي وهو متزوج وأب لابنتين وطفل رزق به عام 2014 عبر نطف مهربة.