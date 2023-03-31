رئيس بيلاروسيا يحذر من خطر اندلاع حرب نووية.. ويدعو لهدنة

وطن: قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بأن الدعم الغربي لأوكرانيا قد يقود إلى حرب نووية.

واشار لوكاشنكو خلال خطاب إلى الأمة انه "بسبب الولايات المتحدة والدول التابعة لها، اندلعت حرب شاملة" في أوكرانيا، محذرا من أن "حرائق نووية تترصد في الأفق".

وأضاف: "يجب التوقف الآن، قبل أن يبدأ التصعيد. أجازف وأطالب بوقف للأعمال الحربية".

وأوضح لوكاشنكو: "من الممكن، بل من الواجب تسوية كل المسائل الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة".

(المصدر- سكاي نيوز)