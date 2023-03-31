حمدي فراج يكتب لوطن..تخلفنا وديمقراطيتهم



من المؤكد ان الجماهير العربية على امتداد الوطن الكبير، شعرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالتحسر و الخيبة إزاء المظاهرات الإسرائيلية على مدار اثني عشر أسبوعا بمئات آلاف المشاركين، دون ان تطلق خلالها رصاصة واحدة، و دون ان تزهق روح واحدة، و دون ان تراق نقطة دم واحدة، ودون ان نسمع عبر الماكينات الإعلامية اتهامات من قبيل قلب نظام الحكم او الاستيلاء على السلطة او التآمر مع جهات واجندات خارجية، وبالتالي لم نشهد مشانق واعدامات بالجملة والمفرق تنصب هنا و هناك وسط أجواء احتفالية تؤيد بقاء النظام و تستنكر محاولات الانقلابيين واعدامهم في الشوارع والساحات والجامعات و الجوامع تحت شعارات رعاعية تصل حد اعتقال عائلات المشاركين او اجبارهم على التنكر لما قام به ابناؤهم و التبرؤ منهم و من افعالهم .

من المحيط الى الخليج، في اثنتين و عشرين دولة وعلم وجواز سفر وعملة وحدود ونظام جمهوري وملكي واميري وسلطاني ، ناهيك عن الانقسامات الجديدة في الدولة الواحدة كالصومال الذي اصبح أربعة، والسودان الذي انقسم الى سودانين قابل للمزيد، واليمن ، وليبيا ، حتى فلسطين التي ما زالت تخضع للاحتلال انقسمت فعليا الى قسمين ، ومن قبل ، قسموا الخليج الى ستة ، ناهيك عن التقسيم الطائفي في لبنان والعراق، والذي لا يقل خطرا عن الانقسام الجغرافي .

في خضم عملية "التحسر العربي" إزاء ما يحصل في الكيان ، تجدهم قد جاءوا من اوطان مختلفة و جنسيات متعددة فيتوحدوا تحت علم واحد ، يرفعه المناهضون و الموالون على حد سواء ، و مقارنة بنحن أبناء الشعب الفلسطيني نختلف حتى اليوم على الراية التي نرفعها ان كانت خضراء ام صفراء ام حمراء ام سوداء ، ناهيك عن الفصائل الصغيرة التي بالكاد ترى بالعين المجردة ، فلها من الرايات و الألوان نصيب .

من هنا يأتي اختلال المقارنة بيننا و بينهم ، إذ لا يجوز جمع التفاح مع البرتقال ، كما لا يجوز تفضيل المهندسين على الأطباء ، و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتماد الديمقراطية في نظام فاشي، او الفاشية في نظام ديمقراطي قائم على عنصرية الدين او اللون، الامر لا يتعلق بقدوم أحزاب يمينية متطرفة بزعامة بن غفير و سموترتش ، يدعون علنا لمحو قرى بأكملها عن الخارطة، بل بأحزاب علمانية ، تقوم باحتلال شعب آخر منذ ستين سنة، تشرد اباؤه واجداده قبل ذلك بعشرين سنة، في عشرات المجازر التي أدت الى طردهم من وطنهم فيصبحوا لاجئين و نازحين على فتات الاونروا والأمم المتحدة . كيف لحكومة تحتل شعبا آخر ان تكون ديمقراطية .

قبل أيام ، كتبت هآرتس "ان ابن نتنياهو يائير هو من أقال وزير الدفاع"، و ربما تكون أمه سارة هي التي عينته، فلها في التعيينات باع و ذراع، و جنرال متقاعد وجه نصيحته لنتنياهو ان يهرب، فبماذا يختلف هذا عن أي نظام رجعي او عربي ؟؟ . و لكل الاخوة المتحسرين : افضل لنا مئة مرة ان نكون بلا ديمقراطية، على ان نكون مرة واحدة دولة محتلة تمارس احتلال شعب آخر .