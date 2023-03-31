اميركا تعلن اصابة 6 من جنودها بصدمة الدماغ إثر هجومين سابقين في سورية

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن ستة جنود آخرين أصيبوا بصدمة الدماغ جراء هجومين وقعا، الأسبوع الماضي، في شمال شرق سورية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إن إصابة الجنود الستة تضاف إلى مقتل متعاقد أميركي وإصابة ستة جنود ومقاول آخر بجروح في الهجومين المنفصلين.

وأوضح رايدر أن أربعة من أفراد الجيش الأميركي في الحسكة واثنين في بلدة القرية الخضراء تم تشخيص إصابتهم بصدمة الدماغ ويتم علاجهم في قواعدهم. وما زات التقييمات مستمرة على الأفراد في القواعد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن تقديرات الولايات المتحدة تشير، الآن، إلى أن ثمانية مسلحين، جميعهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني، لقوا مصرعهم في الضربات الأميركية المضادة التي شنتها طائرات مقاتلة.



وكان الهجوم الأول وقع في 23 آذار/ مارس، بطائرة مسيرة انتحارية صغيرة، وأعقب الهجوم بالطائرة المسيرة ضربتان متزامنتان على القوات الأميركية في أواخر 24 آذار.

وردت الولايات المتحدة بعدة عمليات قصف ادعت انها استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني في سورية.

(المصدر- عرب 48)