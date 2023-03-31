الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة مع بقائها دون معدلها العام

وطن: يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى اقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح جنوبية شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

غدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ,ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .