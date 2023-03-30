في ذكرى يوم الارض ،شعبنا الفلسطيني عصي على الطرد ومتمرد على الترحيل

وطن: قال الباحث الاستراتيجي حسن مليحات بأن معركة يوم الأرض التي تحل ذكراها 47 اليوم تعد أول مواجهة بين فلسطينيي 48 ودولة الاحتلال منذ النكبة، وشكلت محطة فارقة في النضال والبقاء في الأرض وتعزيز الانتماء للشعب الفلسطيني وهويته الوطنية والقومية،وكسرت حاجز العزلة الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على فلسطينيي 48 ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية منذ النكبة، وأعاد اللحمة والوحدة للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

وأضاف مليحات بأنه وعقب النكبة، تمكّن نحو 150 ألف فلسطيني امتلكوا قرابة مليوني دونم من البقاء في أراضيهم، عدا أراضي النقب، وفرضت إسرائيل عليهم الحكم العسكري وصادرت نحو مليون ونصف المليون دونم منهم "لأغراض عسكرية"، وفي عام 1976 سعت لاستكمال مخططها الاستيطاني بالسيطرة على أراضي الجليل،حيث صعدت السلطات الإسرائيلية من مصادرة الاراضي عبر استهدفها بالمخططات التهويدية والاستيطانية وقامت بتشريع أكثر من 60 قانونا في سبيل مصادرتها.

وتابع مليحات بأن ذكرى يوم الأرض تحل علينا وسط تصعيد إسرائيلي شرس يستهدف الاراضي المصنفة "ج" ومنطقة النقب، بهدم المنازل وتدمير الأراضي الزراعية وتخريب محاصيلها، لدفع سكانها على الهجرة القسرية ،فيوم الارض هو حدثاً محورياً في الصراع على الارض ومحطة هامة وبارزة في تاريخ النضال الفلسطيني والهوية الفلسطينية ، فمنذ الثلاثين من آذار/ مارس عام 1976م ، شكل " يوم الارض " منعطفاً تاريخياً وعنواناً وطنياً في حياة الشعب الفلسطيني سواء كانوا بالأراضي الفلسطينية المحتلة او في كافة اماكن تواجده للتأكيد على تشبثهم بأرضهم والتمسك بالحقوق والثوابت كحق مقدس لا يمكن التراجع عنه او الالتفاف عليه ، وافشال كافة المشاريع التصفوية والتهويدية والمخططات التآمرية الامريكية واعتباره مشروعاً متناقضاً مع عملية التحرر الوطني والعودة .

وأكد مليحات بانه تحل علينا الذكرى السنوية ليوم الارض الفلسطيني، ولا زال شعبنا يتجرع مرارة النكبة المتوالية فصولها باتباع سياسة الاستيلاء والضم للاراضي الفلسطينية خاصة في المناطق "ج" بوصفها السياسة الابرز لعزل الفلسطينيين بعضهم عن بعض وتفتيتهم وشرذمتهم سياسياً وجغرافياً واقتصادياً واجتماعاً بغرض تحقيق مشروعها الاستعماري العنصري القائم على الطرد والتهجير القسري والتهويد والاستغلال وتشويه الحقائق ،

واشار مليحات ان الارض ستظل هذه الذكرى علامة فارقة صنعها شعبنا دفاعاً عن ارضه وتمسكاً بهويته الوطنية وحقه الازلي، وانه عصي على الطرد ومتمرد على الاقتلاع ورافض للرحيل، فالمشروع الصهيوني يعيش ازمة وجودية تضرب كل مفاصل واركان كيانه على ارض فلسطين ،وتضرب فكرته التي تنطوي على الرغبة الاستعمارية في السيطرة والتحكم

منوها بانه إذا كانت إستراتيجيّة القضم والنّهب للأرض ومخطّطات التّهجير والاقتلاع؛ تهدف إلى تهويد الحيّز الجغرافيّ، فإنّ تهويد الأسماء بإحلال أسماء توراتيّة وعبريّة للأماكن جاءت رافدًا آخر لتهويد الوعي والذّاكرة التّاريخيّة للمكان.