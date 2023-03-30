الاحتلال يمدد اعتقال أربعة شبان من القدس ويبعد مواطنا عن "الأقصى"

وطن: مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال أربعة شبان من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشاب محمد أبو سنينة حتى يوم غد الجمعة، فيما مددت اعتقال الشابين عبد الناصر أبو سنينة وأحمد نجيب حتى يوم الاثنين القادم، والشاب داوود عامر الغول من حي رأس العامود في القدس المحتلة حتى الثالث من شهر نيسان المقبل.

وفي سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن هارون أبو سنينة عن المسجد الأقصى المبارك مدة ستة أشهر.