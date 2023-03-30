رغم الصعوبات .. الفلسطينيون متمسكون بأرضهم

كتب علاء ابو هلال: منذ احتلال إسرائيل لفلسطين، كافح الفلسطينيون للحفاظ على حيازة أراضيهم وكسب لقمة العيش من خلال الزراعة وتربية المواشي، وعلى الرغم من المحنة، استمر العديد من الفلسطينيين في زراعة المحاصيل والبساتين وتربية الماشية، باستخدام أساليب الزراعة التقليدية التي توارثتها عائلاتهم على مدى أجيال، للتغلب على التحديات التي تواجههم.

الأرض ليست مجرد مصدر رزق للمزارعين الفلسطينيين، ولكنها أيضاً تراث ثقافي تم تناقله عبر الأجيال، ينظر المزارعون الفلسطينييون إلى أراضيهم على أنها مصدر للهوية والفخر الوطنية، وتتجلى أهمية الأرض والزراعة في الثقافة الفلسطينية أيضًا في احتجاجاتهم ضد مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات غير قانونية والجدار الفاصل، فبسبب الاحتلال المستمر والضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية ، عانت الزراعة بشكل كبير.

يواجه المزارعون الفلسطينيون عقبات يومية مثل مصادرة الأراضي وتدمير المحاصيل والماشية والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الأرض والماء.

في السنوات الأخيرة، كان هناك اعتراف متزايد بين الفلسطينيين بأهمية الزراعة والبحث عن الأرض كوسيلة لبناء مستقبل مستدام، نظراً لأنهم يواجهون تحديات سياسية واقتصادية مستمرة، فقد أدرك الكثيرون الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الزراعة وتربية الماشية في بناء الاكتفاء الذاتي وتعزيز النمو الاقتصادي، فالشعب الفلسطيني له صلة عميقة وثابتة بالأرض التي كانت موطنه لأجيال، للحفاظ على تراثهم وتامين مستقبلهم.