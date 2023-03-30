الأسير محمود عارضة يكتب رسالة للاسير وليد دقة

وطن: كتب الاسير محمود عارضة (المحكموم بالسجن المؤبد و 15 عاما)، رسالة إلى وليد دقّة (المعتقل منذ نحو 38 عاما) والمريض بالسرطان، وتدهورت حالته الصحية بشكل خطير خلال الايام الماضية فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ وليد دقّة يقلع شيئًا فشيئًا عن الدنيا. قدِم عنّا مرّ السحاب يدفعه أشقّاء ناصر أبو حميد على عربة المسلوبين، يتلون عليّ أشواق ميلادٍ وأحزان سناء، والأسى يملؤ القلب على هذا العجز.

قلت له امض يا وليد مثل حرف علّة من صفحاتنا، امض حتى لا يراك محمود عليوات فيكفينا الفقيد في صدر أحمد مناصرة. امض يا وليد وارفع الحرج عنّا وسنحوّلك إلى رمز من رموزنا. لا تبق فأسرّة المرضى في سجن الرملة لا تشفي، والأوجاع أصبح لها لحنٌ يعزف على موائدنا. لتغرب شمسك يا وليد. سنطرق الأبواب من بعدك وسيعلن شعبك الندبَ والاستنكار، وهناك سيصدر القرار من هيئة أمم العجائز. سنحوّلك رقمًا في مقابر التاريخ يا وليد. لقد عزموا على أن تسير خضرًا إلى الله، لأنّ الله يلوم على العجز ويد تُرفع إليه بلا حجر أو بندقيّة أن يُستجاب لها. إنّ الله الذي يجيز الصدقة على الرجل السويّ القويّ محال أن يعطي على العجز إن قدر الإنسان على العمل لمقاومتنا الباسلة. إنّ النصر الأخير هو لكم فلا تضعوا السلاح حتّى تصلّوا في السجون. وإن تعجّل النصر والحرّية ارفعوا عنّا الألم وأنيروا مقابرنا حتّى يوم الخلاص.