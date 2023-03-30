شاهر سعد يسلم ورقة الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق العمال للجنة تقصي الحقائق الدولية

وطن: سلم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وفد لجنة تقصي الحقائق التابع لمنظمة العمل الدولية ورقة الحقائق والتقرير السنوي للانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل.

واستقبل سعد وكوادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمختلف فروعه لجنة تقصي الحقائق بمقر الاتحاد في نابلس لإطلاعهم حول الأوضاع الحقيقية لعمال فلسطين .

وشملت الورقة عدد شهداء لقمة العيش ال (93) لعام (2022)، و ال (31) في أول شهرين ونصف من عام (2023) والمخاطر التي يتعرض لها العمال أثناء مرورهم عبر الحواجز والفتحات ، اضافة للانتهاكات المتعلقة بسماسرة التصاريح الذين يقتطعون ما يقارب ال (120) مليون شيكل من رواتب العمال شهريا.

واوضح سعد للجنة تقصي الحقائق ما تقوم به حكومة الإحتلال من إجراءات بتسليمها أموال، ورواتب، وحقوق العمال ومستحقاتهم لشركة إسرائيلية تدعى (عتيم)، الأمر الذي يشكل خطرا على هذه المستحقات ويمنع إقرار وتنفيذ الضمان الإجتماعي في فلسطين .

وعرض أمناء سر الفروع كلا حسب منطقته الإنتهاكات اليومية التي يتعرض لها العمال في أماكن عملهم خصوصا في ظل غياب معايير الصحة والسلامة المهنية، وعدد ساعات الدوام التي تستمر لأكثر من الوقت القانوني، وخطر تنقلهم عبر الحواجز .

كما وعرضت دائرة المرأة تقريرا لما يتعرض له العاملات من انتهاكات بحقهن ، اضافة لعرض فيديو لإحدى العاملات اللواتي تعرضن للعنف والتحرش في سوق العمل الإسرائيلي، وأضافت دائرة المرأة في تقريرها نظام الشكاوي الذي أطلقته لرصد هذه الإنتهاكات ضمن حفظ خصوصية العاملات .

واختتم الإجتماع بالشهادة التي أدلاها عاملين من قلقيلية وضحوا من خلالها المعاناة اليومية لكل العمال على الحواجز، وآلية عمل سماسرة التصاريح، واستغلالهم من قبل السائقين الذين ينقلونهم الى أماكن عملهم بعد اجتيازهم للحواجز ووصولهم الى الأراضي المحتلة