احياء يوم الارض في الداخل المحتل .. وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء وزيارة عوائلهم

وطن: يحيي الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني المحتل اليوم الخميس، الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد، بفعاليات ونشاطات محلية، انطلقت منذ صباح اليوم ، في بلدات مثلث يوم الأرض، والتي شملت زيارة أضرحة الشهداء، وعوائلهم.

وانطلقت صباح اليوم، مراسم إحياء ذكرى يوم الأرض، من خلال زيارة محلية لوفد عن بلدية سخنين واللجنة الشعبية والحركات السياسية لبيوت عائلات شهداء يوم الأرض.

وتتواصل الفعاليات المحلية في سخنين، بزيارة أضرحة شهداء يوم الأرض، الشهيدة خديجة شواهنة، والشهيد خضر خلايلة والشهيد رجا أبو ريا، ومن ثم الانتقال لزيارة ضريح الشهيد خير ياسين في عرابة.

وتستقبل سخنين الوفود من عرابة ودير حنا ومن البلدات العربية لوضع الأكاليل على النصب التذكاري ليوم الأرض، ومن ثم التوجه لعرابة لوضع الأكاليل على ضريح الشهيد خير ياسين.

وقال رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا إن "47 عاما مرت منذ استشهاد شهداء يوم الأرض في محطة فارقة في تاريخ شعبنا الذي سطر فيه تضحيات كبيرة دفاعا عن أرضه وهويته، الشهداء هم منارة نقتدي بها، فهؤلاء من سطر لنا طريق التمسك في الأرض والوطن".

من جانبها، قالت جليلة أبو ريا ابنة الشهيد رجا في كلمتها إن "تواجدكم هنا اليوم وفي كل عام، هي رسالة وفاء للشهداء، ونحن عائلة الشهيد نؤكد إننا على طريق الشهيد باقون أبدا، فهو الذي قال إن التضحية واجبه دفاعا عن الأرض والكرامة".

بدوره، قال أحمد خلايلة شقيق الشهيد خضر خلايلة إن "إحياء الذكرى واجب علينا في كل عام، وهذا العام تحديدا تحت راية العلم الفلسطيني في مواجهة هذه الحكومة التي تحاول سلبنا كل شيء، والشهداء كانت لهم رسالة تضحية حافظوا من خلالها على أرضنا وحقوقنا".

وقالت وفاء شواهنة، قريبة الشهيدة خديجة شواهنة إن "هذا اليوم يعيدني إلى طفولتي التي عايشنا فيها الآليات العسكرية، القمع والتنكيل، فاستشهاد خديجة هي رسالة النساء اللواتي ناضلن تماما كالرجال، واليوم نحن هنا لنؤكد على رسالة الشهيدة للتضحية والثبات في أرضنا".

وتحدث رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، قائلا إن "الأسباب التي أدت إلى اندلاع يوم الأرض الأول ماثلة، وذات السياسات التي تستهدف الأرض ماثلة في النقب، ولكن في أساليب أكثر خبثا، وكذلك ما يحدث من حصار لبلداتنا من خلال مناطق النفوذ، وكل السياسات التي تستهدف الأراضي الزراعية التي تحولها الدولة من ذخر إلى عبئ، وكما كانت رسالة الشهداء سنبقى نحافظ على رسالتهم وطريقهم الذي خطوه لنا".

وصرح رئيس مجلس دير حنا، قاسم سالم، بالقول إن "يوم الأرض الخالد، هو يوم مشهود ومفصلي في حياة شعبنا، هناك من يراهن على قمع هويتنا الفلسطينية، ومحاولات شطب ذاكرتنا الجماعية، ونحن نؤكد أننا سنواصل إحياء أيامنا الخالدة؛ يوم الأرض، وهبة الأقصى، وهبة الكرامة، وتبقى أياما خالدة كما هو يوم تأميم القناة في مصر".

إحياء ذكرى يوم الأرض في الطيبة

وأحيت مدينة الطيبة، منذ صباح اليوم ذكرى يوم الأرض الخالد، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهيد رأفت علي الزهيري وهو من سكان مخيم نور شمس، حيث استشهد في يوم الأرض الأول في الطيبة.

وتلت وضع الأكاليل، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء يوم الأرض تمجيدا وتخليدا لذكراهم، حيث جرت المراسم بمشاركة اللجنة الشعبية والقوى الوطنية في مدينة الطيبة ولجنة المتابعة.

ويقع النصب التذكاري للشهيد رأفت علي الزهيري من مخيم نور شمس قضاء طولكرم، في الحارة القديمة في الطيبة، حيث استشهد. وشهدت الحارة القديمة في يوم 30 آذار/ مارس 1976، مواجهات عنيفة مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وقالت الناشطة ألمازة جبارة، "هناك ضرورة لإحياء يوم الأرض بسبب العنصرية التي تتفشى في الآونة الأخيرة. توجد حاجة لإحياء الذكرى تربويا وثقافيا لدى الأجيال القادمة، كي نواجه الغزو الفكري الذي يتعرض له هذا الجيل".

وقال أمجد شبيطة، إن "يوم الأرض يعتبر حدثا تاريخيا ولكن أيضا هر معركة مواتية على الأرض والوعي والرواية، هناك مخططات واضحة لتهويد الأراضي العربية، ويحب أن نتصدى لها، نحن شعب وقف لرابين أمام الدبابات، ولن نخاف من مواجهة بن غفير، ولكن يحب أن نتخلص بداية من مشاكلنا الداخلية، وخاصة الجريمة".

بدوره، قال المحامي شاكر بلعوم: "لسنا هنا للكلمات، بل لنؤكد على صمودنا، فلا أرض لنا إلا هذه الأرض، ولمواجهة سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية الفاشية، يتطلب منه وقفة موحدة حول خط نضال موحد، والصمود دون كلمات رنانة، لأن أمامنا تحديات كثيرة، نحنا أصحاب الحق والأرض، نحن نرى ما يجري الآن في النقب من مصادرة للأراضي، فالمصادرة لم تتوقف".

وتحدّث رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، قائلا: "عمليا اليوم ظهرنا إلى الحائط ولا مكان للرجعة، مهم أن يكون عمل شعبي... ويجب عدم تغييب العمل الشعبي، فالمشاركة الشعبية في الفعاليات الوطنية هي أمر في غاية الأهمية، لأن العدد سيشكل موقف شعب".

وأضاف بركة: "منذ يوم الأرض الأول، ومسطحات بلداتنا العربية تتقلص، أصبحنا اليوم في وضع أسوا مما كنا عليه في يوم الأرض الأول".

مسيرة مركزية في سخنين

وتنطلق المسيرة المركزية عند الساعة الثالثة من شارع الشهداء لتجوب شوارع البلدة في سخنين وتصل للنصب التذكاري ليوم الأرض الخالد، وتنتهي بكلمات قصيرة حول المناسبة والأوضاع التي تمر بها الجماهير العربية في البلاد.

ودعت لجنة المتابعة العليا الجماهير العربية إحياء الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد، من خلال المشاركة الشعبية الواسعة في مسيرة يوم الأرض المركزية، تحت العلم الفلسطيني في سخنين، والمشاركة في المسيرات والنشاطات المحلية، لتأكيد التمسك بالأرض والوطن والبقاء.

كما دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد إلى أوسع مشاركة جماهيرية وشعبية في فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض الخالد.

وتنظم نشاطات شعبية وحوارية على شرف يوم الأرض من قبل مركبات المتابعة واللجان الشعبية، وتخصيص ساعة دراسية تثقيفية حول يوم الأرض، في كل جهاز التعليم العربي لتوعية الطلبة حول هذه المحطة النضالية الهامة.

ويعود تاريخ الحدث المفصل إلى فجر 30 آذار/ مارس 1976، حيث اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدات سخنين وعرابة ودير حنا في الجليل، وأطلقت النار بشكل عشوائي على السكان العرب.

وهدفت أجهزة الاحتلال من إطلاق النار ترويع وردع العرب عن المشاركة في الاحتجاجات والإضراب الشامل ضد مصادرة الأراضي العربية، الذي أعلنت عنه لجنة الدفاع عن الأراضي، رفضا لمخطط التهويد والاستيطان في الجليل على حساب الوجود الفلسطيني.

وتؤكد الفعاليات الفلسطينية في الداخل أن "يوم الأرض هو محطة مركزية، ونقطة تحول في نضال جماهيرنا العربية، المترسخة في وطنها، لمواجهة كل السياسات العنصرية المستمرة، وسياسات مصادرة الأراضي. وفي هذا اليوم الخالد نستذكر شهداء يوم الأرض، خديجة شواهنة وخضر خلايلة ورجا أبو ريا، وخير ياسين من عرابة، ومحسن طه من كفر كنا، ورأفت زهدي من مخيم نور شمس، واستشهد في مدينة الطيبة".

وتعود أحداث يوم الأرض الفلسطيني لعام 1976 بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة، تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميا في منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع "تطوير الجليل" والذي كان في جوهره الأساسي هو "تهويد الجليل"، وبذلك كان السبب المباشر لأحداث يوم الأرض هو قيام السلطات الإسرائيلية بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد.