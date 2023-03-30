الديمقراطية: الأرض هي جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستعماري وبالمقاومة وحدها سينتصر شعبنا ويكنس الاحتلال والاستيطان

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية في بيان أصدرته اليوم الخميس بمناسبة يوم الأرض وصل وطن نسخة عنه انه في مثل هذا اليوم قبل 47 عاما انتفض شعبنا الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 في الجليل والمثلث والنقب ضد سياسة نهب الارض الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال لصالح الاستيطان والمستوطنين، مجسّدا العلاقة التاريخية بين الشعب الفلسطيني وأرضه ، فالأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الاستعماري القائم على سياسة الإحلال والإقصاء وتشريد شعب فلسطين عن أرض آبائه وأجداده .

وقالت الديمقراطية ان الاحتلال أصبح اليوم يسيطر على أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية بما فيها حوالي مليوني ونصف دونم من الأراضي التي تم احتلالها في العام 1967 في الضفة الغربية بما فيها القدس ، تمت مصادرتها لصالح الاستيطان الذي تضاعف عدة مرّات منذ توقيع اتفاق أوسلو، بحيث بلغ عدد المستوطنات 572 مستوطنة يسكنها أكثر من 850 الف مستوطن قاموا باقتلاع أكثر من مليوني شجرة زيتون مثمرة ومعمّرة تشهد على عروبة وفلسطينية هذه الأرض، وهدموا أكثر من 12 ألف منزل فلسطيني منذ العام 1967، هذا عوضا عن أكثر من ثلاثة آلاف اعتداء ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في العشر سنوات الأخيرة ، في ظل صمت دولي وأمريكي يرقى إلى حد التواطؤ ولا يتجاوز حدود القلق واعتباره مجرّد عائقا أمام حل الدولتين والسلام المزعوم ).

وأضاف بيان الديمقراطية إن دحر الاحتلال والاستيطان والتصدي لعمليات الهدم والترحيل وجرائم الاعدام والتهويد واستمرار حصار شعبنا في قطاع غزة ، لا يكون بالتفاهمات مع الاحتلال والمضي قدما بمسار العقية شرم الشيخ الذي يشكّل غطاءا لجرائم الاحتلال بما فيها سرقة الأرض الفلسطينية لصالح بناء مزيد من المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية حتى تلك التي أخلاها الاحتلال في العام 2005، بل يكون من خلال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والمستوطنين ، المقاومة المتصاعدة في نابلس ومحيطها وجنين وأريحا وطولكرم وغيرها من المحافظات .

ووجّهت الجبهة التحية لجماهير شعبنا في أماكن اللجوء والشتات الذين يواصلون النضال من أجل تأمين حق العودة لأراضيهم التي هجّروا منها ، وإلى شعبنا في الداخل المحتل عام 48 الذي يحيي اليوم مناسبة يوم الأرض بمسيرة مركزية في سخنين ، وإلى شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 67 وهو يواجه الاستيطان ومخططات الاحتلال في الخان الأحمر ومسافر يطا والأغوار وبيتا وبيت دجن وبرقة وكفر قدّوم وغيرها من المواقع ، والتي تجسد صمود الشعب على أرضه ومقاومته لمخططات الاستييلاء عليها.

وختمت الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن اتباع شعبنا وقواه الاسترانيجية الوطنية الكفاحية التي تم اعتماد عناصرها الرئيسية من قبل المجالس الوطنية والمركزية الفلسطينية المتعاقية، والتي تقوم على التحلّل نهائيا من اتفاق أوسلو والوقف الفعلي للتنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال وفك الارتباط الاقتصادي بها ، وتأمين كل مقومات تأطير المقاومة الشعبية على طريق تحوّلها الى انتفاضة شاملة وعصيان وطني ضد الاحتلال ، وكل ذلك بالترابط مع استعادة الوحدة الوطنية ، يشكّل طريق الانتصار الأقصر على الاحتلال والاستيطان وكنسه عن أرضنا الفلسطينية.