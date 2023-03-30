الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم واعتقالات في انحاء الضفة، طالت عددا من المواطنين، وتخللها اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في عدد من المواقع.

وعرف من بين المعتقلين:

- أحمد عبد الله السقا- مخيم قلنديا/ القدس

- يوسف مازن شحادة- مخيم قلنديا/ القدس

- نور صرصور - بيتونيا / رام الله.

- الأسير المحرر محمد أحمد أبو مارية- بلدة بيت أمر/ الخليل.

- إسماعيل النجار- قرية يتما/ نابلس.

- أحمد حمايل- ببيتا/ نابلس

-الأسير المحرر محمود زياد نزال- قباطية/ جنين.

- احمد عودة- طولكرم