الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقالات في الضفة
30.03.2023 08:38 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم واعتقالات في انحاء الضفة، طالت عددا من المواطنين، وتخللها اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في عدد من المواقع.
وعرف من بين المعتقلين:
- أحمد عبد الله السقا- مخيم قلنديا/ القدس
- يوسف مازن شحادة- مخيم قلنديا/ القدس
- نور صرصور - بيتونيا / رام الله.
- الأسير المحرر محمد أحمد أبو مارية- بلدة بيت أمر/ الخليل.
- إسماعيل النجار- قرية يتما/ نابلس.
- أحمد حمايل- ببيتا/ نابلس
-الأسير المحرر محمود زياد نزال- قباطية/ جنين.
- احمد عودة- طولكرم