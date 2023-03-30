المقاومون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال في جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس عدة بلدات وقرى في محافظة جنين.

وذكر شهود عيان اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاوين تصدوا لقوات الاحتلال، كان ابرزها في بلدة قباطية.

وافادت مصادر محلية بتصدي مقاومون فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية في جنين، مستخدمين الأسلحة النارية والقنابل محلية الصنع.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم إطلاق النار الكثيف صوب قوات الاحتلال المقتحمة، وكذلك إلقاء قنابل متفجرة محلية الصنع صوب الجيبات العسكرية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للبلدة وأطلق النار الكثيف والعشوائي في شوارع البلدة، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي وصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين أحداهما في الفخذ، نقلا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وأشارت إلى أن القوات اعتقلت الأسير المحرر زياد نزال من منزله في قباطية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأعلنت سرايا القدس كتيبة قباطية وشهداء الأقصى وكتائب القسام، عن خوض مقاتليهم اشتباكات مسلحة وتصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية من أكثر من محور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.