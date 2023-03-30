واشنطن: "إسرائيل" لم تف بمتطلبات الإعفاء من التأشيرات

وطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، إن "إسرائيل" لم تف بعد بالمتطلبات التي تؤهلها للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأمريكية، وذلك بعد أن قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يتوقع انضمام بلاده قريبا للبرنامج.

والأربعاء، قال نتنياهو، إن "إسرائيل" ستدخل برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف نتنياهو، أنه تم الانتهاء بنجاح من المتطلبات التشريعية للحصول على إعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة.

والاثنين الماضي، صادق الكنيست على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى بيانات الإسرائيليين لإعفاء التأشيرة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن "إسرائيل لا يزال يتعين عليها إنجاز عمل مهم في فترة زمنية قصيرة لتلبية جميع متطلبات البرنامج بنهاية السنة المالية في 30 أيلول/ سبتمبر".