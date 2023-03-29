جماهير سويسرا تستفز منتخب الاحتلال بـ100 علم فلسطيني

وطن: رفع مشجعون سويسريون متضامنون العشرات من الأعلام الفلسطينية خلال مباراة منتخب بلادهم ضد منتخب الاحتلال، في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وحقق منتخب سويسرا فوزه الثاني في التصفيات، ودكَّ مرمى "إسرائيل" ثلاث مرات، في المباراة التي جرت على ملعب جنيف، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات اليورو.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور ومقاطع الفيديو لجماهير ترفع العلم الفلسطيني وبعض اللافتات المنددة بالاحتلال وسياسة الفصل العنصري، على مدرجات ملعب جنيف.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو رفع عشرات المشجعين الأعلام الفلسطينية، وهم يتفاعلون على صوت موسيقى داخل الملعب، فيما يبدو أنها رُفعت في وجه اللاعبين الإسرائيليين.

ونشر حساب PACBI على تويتر، الذي يعود للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، والتي تتحدى الفصل العنصري الإسرائيلي، من خلال حملات أكاديمية وثقافية ورياضية، صور الجماهير السويسرية وهي ترفع العلم الفلسطيني.

وعلّق الحساب على الصور بالقول: "رائع، خلال مباراة سويسرا وإسرائيل في تصفيات يورو 2024، دعم مذهل لحقوق الفلسطينيين، وضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وأضاف: "حملة التضامن مع فلسطين ومناهضة العنصرية، والجماعات الطلابية والرياضية وعدوا برفع البطاقة الحمراء في وجه الفصل العنصري الإسرائيلي، وفعلوا!".

كما شارك حساب BDS Schweiz – Suisse، التابع للحملة السويسرية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) لدعم المجتمع المدني الفلسطيني، حتى نهاية الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري، عبر حسابه على تويتر، صورة لتلك الجماهير.

وكتب عليها: "التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الليلة، داخل ملعب جنيف، من مباراة سويسرا وإسرائيل!".

وأوضح: "أكثر من 100 علم فلسطيني رُفعت الليلة في ملعب جنيف".