مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في أكثر من موقع في جنين

وطن: استهدفت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم الأربعاء، مستوطنة "شاكيد" جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.

وقالت كتيبة جنين في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته تمكنت احدى مجموعات كتيبة جنين الساعة 5:30 من مساء اليوم الاربعاء من استهداف مستوطنة شاكيد جنوب مدينة جنين بصليات مباشرة من الرصاص".

وفي وقت لاحق إطلق مقاومون النار نحو قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل في سهل مرج ابن عامر غرب جنين.

كما قالت مصادر محلية ان مقاومين القوا قنابل محلية الصنع "أكواع" تجاه قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمال شرق جنين، بعد ان استهدفوه بعبوة شديدة الانفجار قبل قليل.