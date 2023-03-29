إغلاق بحر غزة بسبب الأحوال الجوية

وطن: قررت الشرطة البحرية، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق بحر قطاع غزة أمام حركة الصيد والملاحة البحرية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقالت "البحرية" في بيان لها، إنه تقرر إغلاق دخول البحر ووقف حركة الصيد والملاحة البحرية، نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب الأمواج.

وفي السياق، قال الراصد الجوي ليث العلامي، إن هذه الليلة وغداً الخميس، ستشهد مزيد من الانخفاض والبرودة، مشيراً إلى أن هذا الهواء البارد ناتج عن كتلة هوائية قطبية تتموضع فوق تركيا، وتتأثر بها فلسطين بشكل غير مُباشر.