اشتية: اقتصادنا تعافى وحقق نمو خاصة بعد جائحة كورونا، رغم انخفاض الدعم الخارجي

وطن: بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، دعم المشاريع التنموية والاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية والبنية التحتية، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توفير فوائد مخفضة على القروض التي يقدمها البنك الأوروبي لصالح المشاريع التنموية، بهدف تشجيع الاستثمار بشكل أكبر والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال اشتية: "على الرغم من انخفاض الدعم الخارجي للحكومة واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموالنا، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى وحقق النمو خاصة بعد جائحة كورونا، وإضافة إلى ذلك النظام المصرفي والمالي في فلسطين ومستقر وقوي".