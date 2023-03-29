مركز أبحاث الأراضي: الاحتلال استولى على 2.3 مليون دونمًا بالضفة لصالح الاستيطان

وطن: قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي استولى على حوالي 2.3 مليون دونمًا من أراضي الضفة الغربية لصالح مشروعه الاستيطاني.

وقال المركز في بيان له بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض، أن عدد المستعمرات والبؤر التي أقامها الاحتلال رغماً عن الشرعية الدولية وقراراتها، بلغت حوالي (572)، ويسكنها حوالي 850 ألف مستوطن يهودي، قاموا باقتلاع أكثر من مليوني شجرة زيتون معمرة كانت تشهد بعروبة وفلسطينية هذه الأرض، وهدموا أكثر من (12,350) مسكناً فلسطينياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ولم تسلم القرى والمدن في الداخل الفلسطيني المحتل من الهدم، حيث هدمت قوات الاحتلال قرية العراقيب (214) مرة، وجففوا بحيرة الحولة ونهبوا منابع نهر الأردن، ويجففون الآن البحر الميت في تحدٍ غير مسبوق لكل مواثيق المجتمع الدولي.