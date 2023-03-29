"منظمات الهيكل" تدعو المستوطنين لجلب قرابينهم للأقصى

وطن: دعت "منظمات الهيكل" المزعوم، المستوطنين وأنصارها إلى إحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع مساء الأربعاء المقبل عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، عشية ما يسمى "عيد الفصح" العبري.

ونشرت تلك المنظمات المتطرفة إعلانًا مركزيًا إلى المستوطنين للتجمع على أبواب المسجد الأقصى مساء الأربعاء الموافق الخامس من أبريل المقبل، وحددت ساعة التجمع بالساعة 10:30 ليلًا.

وبحسب ما نشره المختص في شؤون القدس زياد إبحيص على صفحته بـ"فيسبوك" فإن "الجماعات المتطرفة طالبت أنصارها بإحضار حيوانات القربان بهدف محاولة ذبحها ليلًا داخل المسجد الأقصى، في حين أن وقت القربان توراتيًا يبدأ من مغيب شمس يوم الأربعاء".

وجاء إعلان "منظمات الهيكل" تحت عنوان إعلان عن "حالة طوارئ"، داعية "كل أنصارها للمساهمة، وألا يفوتوا قربان الفصح في جبل الهيكل"، مؤكدة أنه "ممنوع علينا أن نيأس من تقديم قربان الفصح في الهيكل".