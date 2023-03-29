فاغنر: معركة باخموت دمرت فعليا الجيش الاوكراني والحقت ضررا بقواتنا

وطن: أقر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين بأن المعركة في باخموت ألحقت ضررا بالغا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية "المعركة من أجل باخموت اليوم دمرت بالفعل عمليا الجيش الأوكراني، وللأسف ألحقت أيضا ضررا بالغا بشركة فاجنر العسكرية الخاصة".

ويقول مسؤولون روس إن قواتهم لا تزال تكتسب أرضا في المعارك الدائرة في شوارع مدينة باخموت لكن القوات أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحا قبل أسابيع.

تواصل العمليات

من جهته، قال موقع "ريبار" العسكري الروسي إن قوات "فاغنر" تواصل تنفيذ عملياتها العسكرية الهجومية للسيطرة على الشمال الغربي لمدينة باخموت حيث تدور أشرس المعارك في الشرق الأوكراني.

وأضاف الموقع أن معارك وصفها بالعنيفة تدور حاليا داخل منطقة أوريخوفو-فاسيليوفكا، وفي محيط منطقة بوغدانوفكا، مشيرا إلى أن قوات فاغنر تقوم بقصف مواقع القوات الأوكرانية في مدينة تشاسوف يار الواقعة غربي المدينة.

وأوضح أن قوات فاغنر تواصل التقدم داخل الأحياء المركزية في مدينة باخموت وأنها سيطرت على عدد منها.

وفي دونيتسك قالت السلطات الموالية لروسيا إن مدنيين اثنين قُتلا جراء قصف أوكراني استهدف المدينة.

وأشارت السلطات إلى أن القوات الأوكرانية قصفت أربع مناطق سكنية بأكثرَ من 30 قذيفة بما في ذلك أحياء وسَط المدينة. وأوضحت السلطات أن القصف ألحق أضرارا مادية بمبانٍ سكنية عدة ومرافقِ البنية التحتية المدنية.