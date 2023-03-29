إصابة مواطنين إثنين جراء اعتداء مستوطنين على منزلهم في بيت لحم

وطن: أصيب اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين جراء اعتداء مستوطنين على منزلهم في قرية كيسان شرقي بيت لحم.

وأعلنت وزارة الصحة ان طواقمها في مستشفى بيت جالا الحكومي تعاملت مع إصابتين بحالة متوسطة جراء ضربهما من قبل مستوطنين في منطقة كيسان.

وقال عضو مجلس قروي كيسان أحمد غزال إن قطعان المستوطنين هاجموا منزل المسن علي يوسف عبيات (70 عاماً) في منطقة برية كيسان، وأصابوه ونجله جهاد بجروح ورضوض نقلا على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم.