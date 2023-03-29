شركة كهرباء القدس: إطلاق نار مباشر على طواقمنا وخطفها في ضاحية البريد

رام الله – وطن: قالت شركة كهرباء القدس ان طواقمها الميدانية تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل أحد "سارقي التيار الكهربائي" وذلك خلال قيامها بواجبها بإزالة تعديات وسرقات على الشبكات الكهربائية.



وبحسب شهود عيان، فإن إطلاق النار لم يكن من اجل بث الخوف والذعر لدى الطواقم، بل كان بشكلٍ مباشر وبتحديد الهدف، لكن "بلطف الله" لم يتعرض أحد من الطواقم للأذى أو الإصابة.



وأضافت الشركة "ان الامر لم يتوقف هنا، بل قام المعتدي بحجز طواقمنا ورفض إطلاق سراحهم الا بعد إعادة خط السرقة، وهو ما رفضته طواقمنا الميدانية ورفضت الاستجابة لهذا الابتزاز السخيف، كل ذلك يحدث والإصرار على السرقة دون احترام لحرمة الشهر الفضيل"



واعتبرت الشركة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه "هذا الحادث الخطير، محاولة قتل متعمدة" لافتة انها بدأت بأخذ الاجراءات القانونية بحق المعتدي وفقًا للقانون حمايةً لطواقمها من جهة، وحفاظاً على السلم العام من جهةٍ أخرى



وأكدت الشركة، أنها لن تتوقف عن محاربة ظاهرة السرقات والتعديات، وأنها ماضيةٌ في إزالة كل تهديد يمس بالأمن الكهربائي وحق المشتركين بنظام كهربائي بدون انقطاعات، خاصة مع استمرار سياسة القطع الإسرائيلي ضد مناطق امتيازها.