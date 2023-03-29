مؤسسة آكشن إيد فلسطين تنظم مسار توعوي للنساء في محمية واد القف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وطن: نظمت مؤسسة آكشن إيد فلسطين مسار توعوي في محمية وادي القف، استهدف النساء من حي تل الرميدة والمنطقة الجنوبية في محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية من خلال مشروع "بسالة -تمكين النساء في البلدة القديمة في الخليل" الممول من وزارة الشؤون الخارجية والاسترالية.

وشارك في المسار ما يزيد على 100 امرأة من المجموعات النسوية التابعة لمؤسسة آكشن إيد فلسطين من المناطق المهمشة في محافظة الخليل تشمل تل الرميدة والمنطقة الجنوبية والجلاجل.

وتم تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في ظل الضغوطات النفسية و الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها النساء الفلسطينيات في تلك المناطق في ظل تزايد عنف تزايد المستوطنين وقيود الحركة وانتشار الحواجز العسكرية .

شمل هذه المسار على العديد من الأنشطة الترفيهية التي نفذتها فريق من الأخصائيات النفسيات والمرشد السياحي موفق حافظ، حيث تم تنفيذ أنشطة الاسترخاء، وإدارة الضغوط، والألعاب الجماعية، والمسابقات، والألعاب التنشيطية. كما انضم للنساء بعض من أفراد طاقم مؤسسة آكشن إيد فلسطين.

وإستمتعت النساء في الانخراط في أنشطة هذا المسار الذي وفر لهن فرصة للتفريغ النفسي والالتقاء بنساء آخريات يتشاركن الهموم والمخاوف . كان المسار بمثابة مساحة حرة للتعبير عن مخاوفهن وهمومهن. وفي نهاية المسار، تم توزيع الهدايا الرمزية على النساء.

وجهت السيدات المشاركات بالمسار الشكر لمؤسسة آكشن إيد فلسطين على تنظيم هذا النشاط، وأوصين بتكرار مثل هذا النشاط بين الفينة والأخرى.

تحدثت فاطمة إدكيدك من تل الرميدة : " هذا المسار هو جزء من الدعم النفسي الذي تحتاجه النساء في تل الرميدة وجاء في وقته للتخفيف من الضغوطات النفسية التي نعاني منها والناجمة عن اعتداءات المستوطنين."

تحدثت أيضا الناشطة لبنى البيطار من تل الرميدة : " لقد استمتعنا بالمشاركة في هذا المسار ، وهذا المسار يعتبر الأول من نوعه الذي اتاح لنا التعرف على محمية واد القف. هذا المسار يساعدنا على التغلب على مشاعر الخوف والقلق والضغوطات النفسية التي تعاني منها النساء في حي تل الرميدة وهي منطقة مغلقة بالحواجز الإسرائيلية تعاني باستمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين ".

تحدثت أيضا الناشطة سمر أبو سنينة من المنطقة الجنوبية: " شاركنا في هذا المسار الترفيهي بمناسبة اليوم المرأة لمساعدتنا على مواجهة الضغوط النفسية الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي "

يعمل مشروع " بسالة" على دعم النساء في البلدة القديمة في الخليل وتوفير المواد والآليات الزراعية الضرورية لزراعة الخضروات وتربية المواشي، وغيرها من المواد. لقد ساعدت الأنشطة الاقتصادية جنبا الى جنب مع الأنشطة التوعوية على دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء من خلال تحسين وصولهن للمقدرات الانتاجية، وذلك بالتزامن مع معالجة الاسباب البنيوية للتمييز والعنف ضد النساء من خلال الجهود الجماعية لتحليل السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يؤثر على جميع مناحي الحياة.

نبذة عن أكشن إيد- فلسطين

مؤسسة أكشن إيد- فلسطين هي جزء من فدرالية عالمية تعمل في ما يزيد على 45 دولة حول العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين ووضع حد للفقر. باشرت مؤسسة أكشن إيد-فلسطين عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ايمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. تنفذ مؤسسة أكشن إيد فلسطين عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء حيث تسعى الى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهمهن المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهمهن والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع إنتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد، إضافة الى تحسين قدرتهم القيادية وممارسة مواطنتهم في مساءلة السلطات والجهات المسؤولة الأخرى.