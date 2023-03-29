أذربيجان تفتتح اليوم أول سفارة لها في دولة الاحتلال وممثلية لدى فلسطين

رام الله - وطن: من المقرر ان تفتح أذربيجان اليوم الاربعاء سفارة لها في دولة الاحتلال وممثلية في مدينة رام الله .

ووافق البرلمان الأذربيجاني الجمعة، على قرار بفتح سفارات في كل من ألبانيا وكينيا ودولة الاحتلال.

وستفتح السفارة لدى ألبانيا في العاصمة تيرانا، وفي كينيا بالعاصمة نيروبي، ولدى الاحتلال في تل أبيب.

كما نص القرار الذي اعتمده البرلمان الأذربيجاني على فتح مكتب تمثيلي في مدينة رام الله .

ورحبت وزارة خارجية الاحتلال في بيان، بقرار أذربيجان فتح سفارة في تل أبيب، واصفة إياه بأنه "تاريخي".