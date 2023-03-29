انخفاض أسعار الذهب

وطن: انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تحسن معنويات الأسواق في ظل انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.22% إلى 1986 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.24% إلى 1968.78 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقال خبراء إن المستثمرين عادوا للمراهنة والإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية لذلك تراجعت أسعار المعدن النفيس، وأضافوا أن أسعار المعدن عرضة للتقلبات خلال الأسابيع المقبلة إذا ظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعا.

المصدر: RT + بلومبرغ