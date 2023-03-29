نقابة الخدمات الصحية بالضفة تعلن الإضراب المفتوح

رام الله - وطن: نظم الموظفون الإداريون ظهر الأربعاء، اعتصاما أمام مستشفى رام الله، للمطالبة بحقوقهم.

ورفض الإداريون تهميش الموظفين، مطالبين الحكومة ووزارتي الصحة والمالية بالاستجابة لمطالبهم.



وأعلنت نقابة الخدمات الصحية الإضراب المفتوح بدءًا من اليوم، رفضا لمحاولات التنصل لحقوق الإداريين ومعاملتهم بشكل خارج عن هيكلية وزارة الصحة.



وقالت النقابة إنه تم اعتماد رفع علاوة طبيعة العمل المتفق عليها لجميع فئات الموظفين في وزارة الصحة، باستثناء الموظفين الإداريين، مؤكدة الاستمرار في الإضراب إلى حين تطبيق الاتفاق الموقع.



ويقضي الإضراب بوقف الخدمات الإدارية، بما يشمل جميع الموظفين الإداريين، وموظفي الصيانة والغسيل والمطابخ وحراس الأمن والسكرتارية، على الورديات كافة، في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والمستودعات المركزية، ومبنى الوزارة في رام الله ونابلس، وجميع المراكز التابعة لها.