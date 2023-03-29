الأسير عبد الكريم عويس من مخيم جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر

وطن: دخل الأسير عبد الكريم راتب يونس عويس من مخيم جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عويس بتاريخ 29/03/2002، وتعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، ثم أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد المكرر خمس مرات، إضافة إلى 20 عاما أخرى.

وأشار إلى أن سامر نجل الأسير عويس معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2019، ويقضي حكما بالسجن 5 سنوات.

وأضاف أن حسان شقيق الأسير عويس معتقل ومحكوم مدى الحياة، وشقيقه الآخر سامر استشهد عام 2002.